Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась искренними кадрами со встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как оказалось, свой пост Джамала посвятила визиту Владимира Зеленского в США и его выступлению в Конгрессе, которое произвело впечатление на артистку. "Плакала всю речь нашего @zelenskiy_official! Поняла, что не успела раньше опубликовать здесь эти фотографии, поэтому делаю это сейчас. Горжусь!", - написала артистка в подписи к публикации.

На фотографиях Джамала позирует рядом с президентом, а на одном из кадров они тепло обнимаются. Похоже артистка подарила Зеленскому свой альбом, еще и подписала его.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Джамалы:

"Наш лучший президент и самая прекрасная Джамала".

"Прекрасные".

"Как не гордиться, и вами также".

"И я горжусь нашим президентом. А вам искренняя благодарность за все, что вы делаете для Украины".

"Мы все гордимся. Еще не видела, чтобы кому-то целый час аплодировали стоя".

"Владимир и Вы – выдающиеся люди мира и искусства!".

"Джамала, спасибо, что ты с нашим президентом! Я горжусь им!".

"Гордимся всей страной!".

"Нужно гордиться нацией, а не персоной!".

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