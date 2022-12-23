Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про долю своїх коней, які перебували в Бучі під час окупації міста.

"«КСК Буча» був також окупований руськими солдатами, вони влаштували там собі шпиталь та штаб і знущались над тваринами. До речі, дякую вам, що допомагали мені в пошуку моїх улюбленців! Я дуже вам вдячна за вашу активність та великі серця! 💛💙 Без вас я би не впоралася! Викладаю для вас свіже відео з моіми конями, котрих ми разом знайшли! Четверо вижили із моїх шістьох. З них двоє було поранено, та перенесли операції з видаленню осколків снаряду, а двоє вбито клятими орками! 😭", — пише Камалія.

Після деокупаціі Камалія перевезла улюбленців в інше місце, але теж під Києвом.

"Вважаю, що так безпечніше і психологічно легше відновлюватися їм і мені. Навіть ми вже почали тренування! Мої дівчата зараз вимушені вчитися у Лондоні, але мріють повернутися в Україну, і вже другі канікули поспіль вони проводять в Україні і навіть не лякаються обстрілів російськими ракетами і дронами! Вони дуже сумують за своїми тваринками, друзями, ріднею та школою, ну і також за мною, бо з червня місяця я остаточно повернулася в Україну", — додала співачка.

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