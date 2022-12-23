Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала о судьбе своих лошадей, находившихся в Буче во время оккупации города.

"КСК Буча" был также оккупирован русскими солдатами, они устроили там себе госпиталь и штаб и издевались над животными. Кстати, спасибо вам, что помогали мне в поиске моих любимцев! Я очень вам благодарна за вашу активность и большие сердца! 💛 💙 Без вас я бы не справилась! Выкладываю для вас свежее видео с моими лошадьми, которых мы вместе нашли! Четверо выжили из моих шестерых. Из них двое были ранены, и перенесли операции по удалению осколков снаряда, а двое убиты проклятыми орками! , – пишет Камалия.

После деоккупации Камалия перевезла любимцев в другое место, но тоже под Киевом.

"Думаю, что так безопаснее и психологически легче восстанавливаться им и мне. Даже мы уже начали тренировки! Мои девочки сейчас вынуждены учиться в Лондоне, но мечтают вернуться в Украину, и уже вторые каникулы подряд они проводят в Украине и даже не пугаются обстрелов российскими ракетами и дронами! Они очень скучают по своим животным, друзьям, родне и школе, ну и тоже по мне, потому что с июня месяца я окончательно вернулась в Украину", — добавила певица.

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