На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що в кримському селищі Міжводне вивісили український прапор на вишці (відео 1). Це перша така помітна демонстрація української символіки в Криму від 24.02.

В Білому домі Зеленський і Байден обговорювали три сценарії завершення війни. Перший сценарій передбачає деокупацію всіх захоплених українських територій, включно із Кримом і Донбасом. Другий - відведення російських військ на кордоні 24.02. Третій - повернення всіх земель, але без Криму. Два останні варіанти Зеленський рішуче відкидає - пише видання The Washington Post.

"Головнокомандувач Валерій Залужний нагородив Путіна «срібною кнопкою» на честь утилізації в Україні 100 тисяч російських військових (фото 2). P.S. Срібну кнопку зазвичай отримує власник YouTube каналу, як тільки він збере 100 тисяч підписників", — жартує Марічка Падалко.

Російські окупаційні війська вдарили по житловому масиву Краматорська двома ракетами С-300 (фото 4). Під Бахмутом загинув український режисер Олег Бобало (фото 5).

Російські пропагандисти вирішили знов «брати Київ», скориставшись відсутністю в країні президента Зеленського (відео 6). Їхні прогнози щодо тривалого турне поки не справдилися, і схоже зупинка у Польщі на зворотньому шляху буде єдиною для Зеленського в цій поїздці (фото 7).

Наш прапор і президент в Конгресі США, «в який ніхто не прийде», так дратує росіян, що Соловйов зірвався на випускових редакторів в прямому ефірі (відео 8).

Спікер російської Держдуми взявся погрожувати Сполученим Штатам поверненням Аляски (відео 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.