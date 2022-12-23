На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что в крымском поселке Межводное вывесили украинский флаг на вышке (видео 1). Это первая столь заметная демонстрация украинской символики в Крыму от 24.02.

В Белом доме Зеленский и Байден обсуждали три сценария завершения войны. Первый сценарий предполагает деоккупацию всех захваченных украинских территорий, включая Крым и Донбасс. Второй – отвод российских войск на границу 24.02. Третий – возвращение всех земель, но без Крыма. Два последних варианта Зеленский решительно отвергает – пишет издание The Washington Post.

"Главнокомандующий Валерий Залужный наградил Путина "серебряной кнопкой" в честь утилизации в Украине 100 тысяч российских военных (фото 2). PS Серебряную кнопку обычно получает владелец YouTube канала, как только он соберет 100 тысяч подписчиков", - шутит Маричка Падалко.

Российские оккупационные войска ударили по Краматорскому жилому массиву двумя ракетами С-300 (фото 4). Под Бахмутом погиб украинский режиссер Олег Бобало (фото 5).

Российские пропагандисты решили снова «брать Киев», воспользовавшись отсутствием в стране президента Зеленского (видео 6). Их прогнозы относительно длительного турне пока не оправдались, и, похоже, остановка в Польше на обратном пути будет единственной для Зеленского в этой поездке (фото 7).

Наш флаг и президент в Конгрессе США, «в который никто не придет», так раздражает россиян, что Соловьев сорвался на выпускных редакторов в прямом эфире (видео 8).

Спикер российской Госдумы принялся угрожать Соединенным Штатам возвращением Аляски (видео 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.