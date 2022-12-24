Шеф-кухар запропонував українцям приготувати рибу з фенхелем і лимоном.

"Запечена в духовці риба – надто просто для новорічного столу. Якщо ви теж так думаєте, поєднайте минтай з фенхелем, лимоном, томатами та каперсами. У вас вийде дивовижна страва ще й з гарніром. Якщо у вас є шматок лосося чи камбала, спробуйте їх. Якнайкраще рибі з фенхелем та лимоном пасують овочеві салати чи просто нарізаний огірок, солодкий перець та томат чері", — радить Євген Клопотенко.

Для приготування нам знадобляться:

риба (минтай, також можна взяти лосось або камбалу) - 600 г

1 шт. цибулина фенхелю (невелика)

150 г томати чері

лимон (половина)

каперси (солені або мариновані) - 1 ст. л.

оливкова олія - 2 ст. л.

біле сухе вино - 50 мл

сіль, перець (за смаком)

Рибу розморозьте за кімнатної температури та промокніть паперовим рушником (у рецепті вказано вагу вже розмороженої риби). Можна використати філе минтая або взяти тушку риби та порізати її невеликими шматочками.

"Посоліть і поперчіть рибу. У невеликій мисці змішайте крупно порізаний фенхель, оливкову олію, дрібку солі, томати чері, порізані навпіл, і лимон, порізаний кружечками. Додайте вино і каперси. Духовку розігрійте до 180 градусів. У форму для запікання викладіть шарами овочеву суміш і минтай, зверху полийте соусом з миски. Запікайте в духовці протягом 15 хвилин", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

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