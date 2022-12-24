Шеф-повар предложил украинцам приготовить рыбу с фенхелем и лимоном.

"Запеченная в духовке рыба – слишком просто для новогоднего стола. Если вы тоже так думаете, соедините минтай с фенхелем, лимоном, томатами и каперсами. У вас получится удивительное блюдо еще и с гарниром. Если у вас есть кусок лосося или камбала, попробуйте их. Наилучшим образом рыбе с фенхелем и лимоном подходят овощные салаты или просто нарезанный огурец, сладкий перец и томат черри", - советует Евгений Клопотенко.

Для приготовления нам понадобятся:

рыба (минтай, также можно взять лосось или камбалу) – 600 г

1 шт. луковица фенхеля (небольшая)

150 г томаты черри

лимон (половина)

каперсы (соленые или маринованные) – 1 ст. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

белое сухое вино – 50 мл

соль, перец (по вкусу)

Рыбу разморозьте при комнатной температуре и промокните бумажным полотенцем (в рецепте указан вес уже размороженной рыбы). Можно использовать филе минтая или взять тушку рыбы и нарезать ее небольшими кусочками.

"Посолите и поперчите рыбу. В небольшой миске смешайте крупно порезанный фенхель, оливковое масло, щепотку соли, томаты черри, порезанные пополам, и лимон, порезанный кружочками. Добавьте вино и каперсы. Духовку разогрейте до 180 градусов. В форму для запекания выложите слоями овощную смесь и минтай, сверху полейте соусом из миски. Запекайте в духовке в течение 15 минут", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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