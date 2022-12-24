Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова показала кілька простих вправ, які допоможуть тримати тіло в тонусі.

"Спорт як стиль життя - то є найкраща установка, проте часто таки отримую в директ запитання відносно того, як підкачати / зменшити / збільшити певну частину тіла: руки, стегна, сідниці, ікри і так далі. Кожен з нас прагне досконалості й це бажання постійно тримає в тонусі, задаючи ритм майбутнім змінам. І хоча прицільно ми завжди акцентуємо певні проблемні ділянки окремими вправами, загалом тренування таки мають тонізувати та охоплювати УСІ МЯЗИ!", — пише Марина Боржемська.

Зірка "Зважені та щасливі" наголосила, що тонус важливий не лише для візуального сприйняття краси тіла, він є передумовою для того, аби кожен внутрішній орган зокрема, у черевній порожнині, не провисав, не опускався, а займав відведене йому природою місце.

"Окрім того ми тренуємо витривалість серця й судин, дбаємо про еластичність шкіри й здоров’я мозку. І саме систематичне виконання різнопланових тренувальних вправ допоможе тримати загальний баланс здоров’я й краси. Забуваємо про лінощі, долаємо стрес, формуємо себе! Беріть на озброєння сьогоднішнє відео з варіантами вправ для підтримки тонусу всього тіла!", — додала тренерка.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

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