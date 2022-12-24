В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова показала несколько простых упражнений, которые помогут держать тело в тонусе.
"Спорт как стиль жизни - это лучшая установка, однако часто таки получаю в директ вопросы относительно того, как подкачать / уменьшить / увеличить определенную часть тела: руки, бедра, ягодицы, икры и так далее. Каждый из нас стремится к совершенству и это желание постоянно держит в тонусе, задавая ритм грядущим изменениям. И хотя прицельно мы всегда акцентируем определенные проблемные участки отдельными упражнениями, в общем-то тренировки должны тонизировать и охватывать ВСЕ МЫШЦЫ!", — пишет Марина Боржемская.
Звезда "Зважені та щасливі" подчеркнула, что тонус важен не только для визуального восприятия красоты тела, он является предпосылкой для того, чтобы каждый внутренний орган, в частности, в брюшной полости, не провисал, не опускался, а занимал отведенное ему природой место.
"Кроме того мы тренируем выносливость сердца и сосудов, заботимся об эластичности кожи и здоровье мозга. И именно систематическое выполнение разноплановых тренировочных упражнений поможет держать общий баланс здоровья и красоты. Забываем о лени, преодолеваем стресс, формируем себя! Берите на вооружение сегодняшнее видео с вариантами упражнений для поддержания тонуса всего тела!", - добавила тренер.
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Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.