На своїй сторінці в Instagram артистка, яка познайомилася з майбутнім чоловіком завдяки проекту "Танці з зірками", емційно привітала свого коханого та показала світлини, зроблені рівно рік тому, на їхню ювілейну річницю весілля.

"11 років кохання, любові, підтримки, розуміння і душі в душу. Це - моє найбільше щастя, мій найбільший дарунок долі, небес, Всесвіту: зустріти справжнє, міцне, щире кохання! Андрій Дикий ❤️❤️❤️❤️ За ці роки ми будували дім, облаштовували затишок, народжували дітей, ставали старшими, досвідченішими, мудрішими, але кохали, сміялися, плакали, танцювали так, як ніби вперше зустрілися. І найголовніше - робили все завжди разом", — пише Лілія Ребрик.

Ведуча зізнається, що, як і всі люди, вони сперечалися, сварилися, ображалися, але всі ці сварки тільки зміцнювали їхнє кохання.

"Ми пройшли пандемію, живемо у війну, без світла, ховаючи наших дітей по підвалах. Ти посеред ночі йдеш мене проводжати пішки з 22 поверху до машини, а потім знову нагору (а нам вже не по 25 🤣), ти вариш мені найсмачнішу каву НА свічках і ПРИ свічках. В усіх твоіх діях - любов: до мене, до дівчат, до нас. У нас з тобою сьогодні сталеве весілля. І в нас точно вже сталеві нерви на двох. Йдемо далі, рухаємось, стаємо ще мудрішими і досвідченішими, кохаємо ще дужче. І головне - робимо й далі це РАЗОМ. Тільки з тобою!", — додала артистка.

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