На своей странице в Instagram артистка, познакомившаяся с будущим мужчиной благодаря проекту "Танці з зірками" , эмционально поздравила своего любимого и показала фотографии, сделанные ровно год назад, на их юбилейную годовщину свадьбы.

"11 лет любви, поддержки, понимания и души в душу. Это - мое величайшее счастье, мой величайший дар судьбы, небес, Вселенной: встретить настоящую, крепкую, искреннюю любовь! Андрей Дикий ❤️❤️❤️❤️ За эти годы мы строили дом, обустраивали уют, рожали детей, становились старше, опытнее, мудрее, но любили, смеялись, плакали, танцевали так, как будто впервые встретились. И самое главное - делали все всегда вместе", - пишет Лилия Ребрик.

Ведущая признается, что, как и все люди, они спорили, ссорились, обижались, но все эти ссоры только укрепляли их любовь.

"Мы прошли пандемию, живем в войну, без света, пряча наших детей по подвалам. Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22 этажа к машине, а потом снова вверх (а нам уже не по 25 🤣), ты варишь мне самый вкусный кофе НА свечах И ПРИ свечах Во всех твоих действиях - любовь: ко мне, к девочкам, к нам. У нас с тобой сегодня стальная свадьба. И у нас точно уже стальные нервы на двоих. Идем дальше, двигаемся, становимся еще мудрее и опытнее, любим еще сильнее. И главное - делаем и дальше это ВМЕСТЕ. Только с тобой!", - добавила артистка.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.