Зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк чесно розповів, як воно — бути актором під час війни.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився важливими думками.

"Скажу відверто, - при усій любові і повазі до професії, в перші місяці війни я взагалі не думав про свою сферу. Всі ми прекрасно розуміємо, коли відбулося повномасштабне вторгнення на нашу землю, такі галузі як кінематограф, зайняли нішу абсолютно прикладних. Кіно - неадаптивне: у війну воно зникає. Ми є свідками написання дуже трагічних сторінок історії України. Як колись казав мій покійний дідусь: відбувся «переворот». Практично в усьому", — пише Тарас Цимбалюк.

На його думку, кіно - саме той вид мистецтва, який формує свідомість, тому ця сфера повинна бути на низькому старті й одразу вибухнути після Перемоги України.

"Я свідок впливу своїх проектів на свідомість людей. Глядачі, котрі подивились «Каву з кардамоном», «Ворона», часто писали мені в дірект і дякували, що ці проекти їх зацікавили і підвели до прочитання історії тих подій - нашої історії. Кіно - інструмент впливу на людей. І зараз, як ніколи, можна показати українцям всю велич нашої історії. Всю її об‘ємність та глибину! На превеликий жаль, більшість моїх талановитих колег змушені таксувати, ставати поварами, хтось на передовій… Шкода, що якась кількість творчих людей назавжди відсіється від українського кінематографу… і тут нікуди не дінешся. Час диктує складнощі. І актори - найбільш вразливий прошарок фрілансерів", — наголосив артист.

Тому він із величезною повагою зараз вітає всі прем’єри та будь-які творчі проекти.

"Я вважаю, що українські актори мають свій бойовий фронт: вони несуть українську культуру з екранів. Я, наприклад, дуже хочу щоб усі ми продовжили кайфувати від таланту і харизми Сергія Стрєльнікова. Він один з найкращих. Йому не місце на передовій. Повірте, він вступить на зйомках у свою війну, і бездоганно відтворить десятки героїв, котрі поповнять спадщину українського кінематографу", — додав Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, Макс Барських виступив разом із переможцями Нацвідбору на Євробачення TVORCHI.

Як повідомляла Politeka, Ігор Кондратюк показав, як виглядав у 90-х роках із густою шевелюрою

Також Politeka писала, що Ольга Сумська та Юрій Горбунов показали наочний приклад незламності українців.