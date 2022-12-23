Звезда сериалов "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк честно рассказал, как оно — быть актером во время войны.

В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился важными мыслями.

"Скажу откровенно, - при всей любви и уважении к профессии, в первые месяцы войны я вообще не думал о своей сфере. Все мы прекрасно понимаем, когда произошло полномасштабное вторжение на нашу землю, такие ветви как кинематограф, заняли нишу абсолютно прикладных. Кино - неадаптивное: в войну оно исчезает. Мы являемся свидетелями написания очень трагических страниц истории Украины. Как когда-то говорил мой покойный дедушка: произошел «переворот». Практически во всем", — пишет Тарас Цымбалюк.

По его мнению, кино именно тот вид искусства, который формирует сознание, поэтому эта сфера должна быть на низком старте и сразу рвануть после Победы Украины.

"Я свидетель влияния своих проектов на сознание людей. Зрители, посмотревшие «Кофе с кардамоном», «Ворона», часто писали мне в директ и благодарили, что эти проекты их заинтересовали и подвели к прочтению истории тех событий - нашей истории. Кино - инструмент влияния на людей. И сейчас, как никогда, можно показать украинцам все величие нашей истории. Всю ее объемность и глубину! К сожалению, большинство моих талантливых коллег вынуждены таксовать, становиться поварами, кто-то на передовой... Жаль, что какое-то количество творческих людей навсегда отсеется от украинского кинематографа... и здесь никуда не денешься. Время диктует сложности. И актеры - самая уязвимая прослойка фрилансеров", - подчеркнул артист.

Поэтому он с огромным уважением сейчас приветствует все премьеры и любые творческие проекты.

"Я считаю, что украинские актеры имеют свой боевой фронт: они несут украинскую культуру с экранов. Я, например, очень хочу, чтобы все мы продолжили кайфовать от таланта и харизмы Сергея Стрельникова. Он один из лучших. Ему не место на передовой. Поверьте, он вступит на съемках в свою войну и безупречно воспроизведет десятки героев, которые пополнят наследие украинского кинематографа", — добавил Тарас Цымбалюк.

Напомним, Макс Барских выступил вместе с победителями Нацотбора на Евровидение TVORCHI.

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