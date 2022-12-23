Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар показав, як приготувати курячі гомілки з гарбузом.
"Звичайні котлети та відбивні вже не радують? Пропоную крутий рецепт, який здивує гостей. Б’юся об заклад, вони неодмінно попросять добавки! 🤤 Рецепт розрахований на 2 порції: щоб зробити 4, просто візьміть вдвічі більше продуктів", — радить Ектор Хіменес-Браво.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
• Курячі гомілки — 400 г
• Кускус — 50 г
• Приправа до курки — 1 упаковка
• Гарбуз — 100 г
• Цибуля синя — 2 головки
• Часник — 3 зубчики
• Кокосове молоко — 100 мл
• Свіжа м’ята — 2 гілочки
• Лимонний сік — 5 мл
• Цедра лимона — кілька стружок
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Ризик повного блекауту: скільки днів він може тривати і чи готується евакуація з міст
Вулиці забиті пожежними машинами: в Москві горить військова частина, з'явилися кадри
Заздрість карається: українка написала скаргу, що у сусідів не відключають світло і залишила свій будинок без тепла
Трагедія сталася із 17-річною дівчиною у львівському парку: приїхали рятувальники, але було вже пізно
"Спочатку на дно пакета для запікання кладемо курячі гомілки, потім висипаємо туди кускус і додаємо 2 ложки приправи. Далі — викладаємо у пакет інгредієнти у тій послідовності, в якій вони написані вище. Трішки перемішуємо місткість пакета, попередньо зав’язавши його. Запікаємо в духовій печі 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готову страву прикрашаємо стружками цедри лимона для краси та аромату", — пояснює зірка "Мастер Шеф".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.