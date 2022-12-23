Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф-кухар показав, як приготувати курячі гомілки з гарбузом.

"Звичайні котлети та відбивні вже не радують? Пропоную крутий рецепт, який здивує гостей. Б’юся об заклад, вони неодмінно попросять добавки! 🤤 Рецепт розрахований на 2 порції: щоб зробити 4, просто візьміть вдвічі більше продуктів", — радить Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

• Курячі гомілки — 400 г

• Кускус — 50 г

• Приправа до курки — 1 упаковка

• Гарбуз — 100 г

• Цибуля синя — 2 головки

• Часник — 3 зубчики

• Кокосове молоко — 100 мл

• Свіжа м’ята — 2 гілочки

• Лимонний сік — 5 мл

• Цедра лимона — кілька стружок

"Спочатку на дно пакета для запікання кладемо курячі гомілки, потім висипаємо туди кускус і додаємо 2 ложки приправи. Далі — викладаємо у пакет інгредієнти у тій послідовності, в якій вони написані вище. Трішки перемішуємо місткість пакета, попередньо зав’язавши його. Запікаємо в духовій печі 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готову страву прикрашаємо стружками цедри лимона для краси та аромату", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

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