В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить куриные голени с тыквой.
"Обычные котлеты и отбивные уже не радуют? Предлагаю крутой рецепт, который удивит гостей. Бьюсь об заклад, они непременно попросят добавки! 🤤 Рецепт рассчитан на 2 порции: чтобы сделать 4, просто возьмите вдвое больше продуктов", - советует Эктор Хименес-Браво.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
• Куриные голени – 400 г
• Кускус – 50 г
• Приправа к курице – 1 упаковка
• Тыква – 100 г
• Лук синий – 2 головки
• Чеснок – 3 зубчика
• Кокосовое молоко – 100 мл
• Свежая мята – 2 веточки
• Лимонный сок – 5 мл
• Цедра лимона – несколько стружек
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"Сначала на дно пакета для запекания кладем куриные голени, затем высыпаем туда кускус и добавляем 2 ложки приправы. Далее – выкладываем в пакет ингредиенты в той последовательности, в которой они написаны выше. Немного перемешиваем содержимое пакета, предварительно завязав его. Запекаем в духовой печи 40 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо украшаем стружками цедры лимона для красоты и аромата", - объясняет звезда "Мастер Шеф".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
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