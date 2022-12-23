В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф-повар показал, как приготовить куриные голени с тыквой.

"Обычные котлеты и отбивные уже не радуют? Предлагаю крутой рецепт, который удивит гостей. Бьюсь об заклад, они непременно попросят добавки! 🤤 Рецепт рассчитан на 2 порции: чтобы сделать 4, просто возьмите вдвое больше продуктов", - советует Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

• Куриные голени – 400 г

• Кускус – 50 г

• Приправа к курице – 1 упаковка

• Тыква – 100 г

• Лук синий – 2 головки

• Чеснок – 3 зубчика

• Кокосовое молоко – 100 мл

• Свежая мята – 2 веточки

• Лимонный сок – 5 мл

• Цедра лимона – несколько стружек

"Сначала на дно пакета для запекания кладем куриные голени, затем высыпаем туда кускус и добавляем 2 ложки приправы. Далее – выкладываем в пакет ингредиенты в той последовательности, в которой они написаны выше. Немного перемешиваем содержимое пакета, предварительно завязав его. Запекаем в духовой печи 40 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо украшаем стружками цедры лимона для красоты и аромата", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.