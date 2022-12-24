Євген Кошовий та його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їхній старшій дочці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина з ранніх років дуже артистична та вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" та "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу та своє почуття гумору.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Варя розмістила ефектне селфі, на якому зблизька показала свою руку з кілечком на безіменному пальці.

"Майбутня дружина олігарха", — зухвало підписала світлину донька Євгена Кошового.

Додамо, певний час після вторгення рф Варвара Кошова разом із мамою та молодшою ​​сестрою Серафимою перебували у селі Кранево в Болгарії, але потім повернулася до Києва, де возз'єдналася зі своїм хлопцем, з яким почала зустрічатися ще до повномасштабної війни. Ім'я юнака донька зірки "Квартал 95" не називає, але іноді публікує кадри з ним та обмінюється коментарями до постів.

Раніше Євген Кошовий розповідав, що з родиною війну зустрів у Києві. Разом з дружиною Ксенією в інтерв'ю вони згадували, що навіть не мали тривожної валізи, все збирали дуже швидко, а перші 36 днів війни жили в підвалі.

"Наша молодша так злякалася вибухів, що з істерикою піднімалася і ми вмовляли її будь-якими шляхами, щоб вона переодяглася і прийняла душ", - поділився Кошовий.

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала їхніх синів у патріотичному відео.

Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.