Евгений Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистичная и успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и свое чувство юмора.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Варя разместила эффектное селфи, на котором вблизи показала свою руку с колечком на безымянном пальце.

"Будущая жена олигарха", - дерзко подписала фотографию дочь Евгения Кошевого.

Добавим, некоторое время после вторжения рф Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, но затем вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем, с которым начала встречаться еще до полномасштабной войны. Имя юноши дочь звезды "Квартал 95" не называет, но иногда публикует кадры с ним и обменивается комментариями к постам.

Ранее Евгений Кошевой рассказывал, что с семьей войну встретил в Киеве. Вместе с женой Ксенией в интервью они вспоминали, что даже не имели тревожного чемодана, все собирали очень быстро, а первые 36 дней войны жили в подвале.

«Наша младшая так испугалась взрывов, что с истерикой поднималась и мы уговаривали ее любыми путями, чтобы она переоделась и приняла душ», - поделился Кошевой.

Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.