Дружина актора студії "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія, яка народилася і половину життя прожила в росії, тепер страждає через агресію колишніх співвітчизників.

Цього разу на своїй сторінці у Instagram дружина коміка емоційно розповіла, як виживає у київській квартирі без світла.

"Я чекаю тебе. Чекаю темними днями і ночами ... Марно намагаюся зігрітися гарячим чаєм, затишним пледом і потаємними мріями ... Чекаю як свято, як подарунок! Чекаю, як Ассоль - свої червоні вітрила ... Мрію, як наварю домашнього борщу і спеку сирних кексів. Нагладжу гарну сукню або, бог з нею, черговий спортивний костюм... Чекаю і бачу, як будинок заграє яскравими фарбами, зашумить, заговорить, заспіває! Вже передчуваю цю тиху музику чи романтичний кінотеатр на дивані. А ще заспокійливе дзюрчання холодильника, ритмічний шум пральної машини та призовний свист чайника. І все це неодмінно станеться, ти тільки прийди, світло в моєму домі! Дуже чекаю на тебе і навіть у непроглядній темряві зберігаю світло у своїй душі! 🙏🏻", - пише Наталія Казаніна.

Як і решта українців, родина зірки "Квартал 95" після російських обстрілів критичної інфраструктури змушені цілодобово сидіти без світла та зв'язку.

"Продукти купувати немає сенсу. Зберігати все одно ніде. На вулиці недостатньо холодно. Натомість у квартирі досить тепло. І темно. Навіть удень. Сонце начебто теж забрали", - зізнавалася дружина Степана Казаніна.

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