В этот раз на своей странице в Instagram жена комика эмоционально рассказала, как выживает в киевской квартире без света.

"Я жду тебя. Жду тёмными днями и ночами… Тщетно пытаюсь согреться горячим чаем, уютным пледом и сокровенными грёзами… Жду как праздник, как подарок! Жду, как Ассоль — свои алые паруса… Мечтаю, как наварю домашнего борща и испеку творожных кексов. Наглажу красивое платье или, бог с ним, очередной спортивный костюм. Жду и вижу, как дом заиграет яркими красками, зашумит, заговорит, запоет! Уже предвкушаю эту негромкую музыку или романтичный кинотеатр на диване. А ещё успокаивающее журчание холодильника, ритмичный шум стиральной машины и призывный свист чайника. И всё это непременно случится, ты только приди, свет в моём доме! Очень жду тебя и даже в кромешной тьме храню свет в своей душе!🙏🏻", — пишет Наталья Казанина.

Как и остальные украинцы, семья звезды "Квартал 95" после российских обстрелов критической инфраструктуры вынуждены сутками сидеть без света и связи.

"Продукты покупать нет смысла. Хранить все равно негде. На улице недостаточно холодно. Зато в квартире достаточно тепло. И темно. Даже днем. Солнце как будто тоже забрали", — признавалась супруга Степана Казанина.

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

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