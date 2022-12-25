Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар запропонував українцям своєрідну гру: вони називають йому свої улюблені святкові салати, серед яких радянські та банальні "Олів'є", "Шуба", "Мімоза", з крабовими паличками і т.д., а він у відповідь дає новий оригінальний рецепт салату.

Для приготування одного з салатів для наворічного столу за рецептом зірки "Мастер Шеф" знадобляться такі інгредієнти:

трердий сир (горіховий)

батат - 2 шт.

олія - 2 ст.л.

куряче філе - 1 шт.

лимон - 0, 5 шт.

дрібка коріандру

томат - 100-150 г

сметана - 2-3 ст.л.

сіль за смаком.

"Швидко, смачно, сучасно. Батат почистити та порізати брусочками, викласти в форму для запікання, посолити, додати 2 ст.л. олії, накрити фольгою та запікати 25-30 хв при температурі 180 градусів. Куряче філе посолити, поперчити та запікати також 25-30 хв при температурі 180. Готове філе порізати на шматки, томат разом з ним, сир порізати кубиком, додати запечений охолонувший батат", — пояснює Євген Клопотенко.

Далі залишається лише вичавити в салат сік половини лимона, додати сметану, дрібку коріандру та перемішати.

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

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