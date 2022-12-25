Звезда шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в канун Рождества и Нового года продолжает делиться рецептами праздничных блюд.

В этот раз в сторис на своей странице в Instagram шеф-повар предложил украинцам своеобразную игру: они называют ему свои любимые праздничные салаты, среди которых советские и банальные "Оливье", "Шуба", "Мимоза", с крабовыми палочками и т.д., а он в ответ дает новый оригинальный рецепт салата.

Для приготовления одного из салатов для новогоднего стола по рецепту звезды "Мастер Шеф" понадобятся следующие ингредиенты:

трердый сыр (ореховый)

батат – 2 шт.

растительное масло – 2 ст.л.

куриное филе – 1 шт.

лимон – 0,5 шт.

щепотка кориандра

томат – 100-150 г

сметана – 2-3 ст.л.

соль по вкусу.

"Быстро, вкусно, современно. Батат почистить и порезать брусочками, выложить в форму для запекания, посолить, добавить 2 ст.л. растительного масла, накрыть фольгой и запекать 25-30 мин при температуре 180 градусов. Куриное филе посолить, поперчить и запекать 25-30 мин при температуре 180. Готовое филе порезать на куски, томат вместе с ним, сыр порезать кубиком, добавить запеченный охлажденный батат", - объясняет Евгений Клопотенко.

Далее остается только выжать в салат сок половины лимона, добавить сметану, щепотку кориандра и перемешать.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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