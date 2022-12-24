Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливе відео з Лондона та розповіла про незвичайну зустріч.

Як виявилося, за кордоном Настя зустрілася з українкою Юлією, яка виграла благодійний розіграш, призом якого була ця зустріч із зіркою. Судячи з відео, на зустріч переможниця прийшла не одна, а з дитиною та подругою, і вони весело провели час.

У підписі до публікації Каменських розповіла: "Життя - дійсно непередбачуване і ми ніколи не знаємо, що на нас чекає попереду. Але в кінці-кінців це точно щось, що робить нас кращими та вчить важливим речам. Можливо, якби в останні години нашого благодійного розіграшу Юлія не зробила свій донат, результат був би зовсім іншим. Але вона закрила збір, виграла онлайн-зустріч та так надихнула мене, що вже за місяць я опинилася в Лондоні, щоб зробити їй приємний сюрприз та особисто віддячити. Такі люди, події та емоції доводять, що добрі справи - це найкраща інвестиція в життя, яку ми можемо зробити. Тому зовсім неважливо: великі вчинки це чи малі — добро повернеться, просто вірте".

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