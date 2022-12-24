Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательное видео из Лондона и рассказала о необычной встрече.

Как оказалось, за границей Настя встретилась с украинкой Юлией, которая выиграла благотворительный розыгрыш, призом которого и была эта встреча со звездой. Судя по видео, на встречу победительница пришла не одна, а с ребенком и подругой, и они весело провели время.

В подписи к публикации Каменских рассказала: "Жизнь – действительно непредсказуемая и мы никогда не знаем, что нас ждет впереди. Но в конце концов это точно нечто, что делает нас лучше и учит важным вещам. Возможно, если бы в последние часы нашего благотворительного розыгрыша Юлия не сделала свой донат, результат был бы совсем другим. Но она закрыла сбор, выиграла онлайн-встречу и так вдохновила меня, что уже через месяц я оказалась в Лондоне, чтобы сделать ей приятный сюрприз и лично отблагодарить. Такие люди, события и эмоции доказывают, что добрые дела – это лучшая инвестиция в жизнь, которую мы можем сделать. Поэтому совсем неважно: большие поступки это или маленькие – добро вернется, просто верьте".

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