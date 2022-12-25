На своїй сторінці в Instagram інтерв'юер заговорив на тему виховання дітей та в якості погано прикладу поділився кадрами, як росіянка вирішила привітати свого сина з ювілеєм, запросивши додому виконавця шансону. Сам іменинник серед дорослих ніяково сидить за столом та слухає блатняк прямо у вітальні.

"Відео не про те, який поганий шансон. А про те, що в 10 років читайте Гаррі Поттера. Там про добро і зло. І про те, чому добро завжди перемагає. Хто не в курсі, на відео день народження 10-річного хлопчика десь на просторах росії, і подарунок йому (собі) від його мами. Про тему блатати, до чого це веде - окремо", — написав Анатолій Анатоліч.

"Не до тебе він приїхав , то ти і заздриш ✊🏼", — жартує під постом ведучий Андрій Бедняков.

Українці в коментарях також не стримують емоцій від побаченого:

"Мати рідна😢, видно, що іменинник заціпенів від «задоволення». Вкотре не віриш своїм очам…";

"Подарунок від мами😮 ми люди з різних планет, які не межують одна з одною";

"Господи, бідна дитина 😢, яке майбутне у нього, звісно, ми всі розуміємо😢😢 раша не перестає мене дивувати🤯";

"Це так дико, що аж страшно!!! На цьому відео якийсь сюр, паралельна реальність (в гіршій своїй формі)".

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.