На своей странице в Instagram интервьюер заговорил на тему воспитания детей и в качестве плохого примера поделился кадрами, как россиянка решила поздравить своего сына с юбилеем, пригласив домой исполнителя шансона. Сам именинник среди взрослых неловко сидит за столом и слушает блатняк прямо в гостиной.

"Видео не о том, какой плохой шансон. А о том, что в 10 лет читайте Гарри Поттера. Там о добре и зле. И о том, почему добро всегда побеждает. Кто не в курсе, на видео день рождения 10-летнего мальчика где-то на просторах россии и подарок ему (себе) от его мамы. О теме блататы, к чему это ведет - отдельно", - написал Анатолий Анатолич.

"Не к тебе он приехал, вот ты и завидуешь ✊🏼", - шутит под постом ведущий Андрей Бедняков.

Украинцы в комментариях тоже не сдерживают эмоций от увиденного:

"Мать родная 😢, видно, что именинник оцепенел от «удовольствия». В который раз не веришь своим глазам…";

"Подарок от мамы 😮 мы люди с разных планет, которые не граничат друг с другом";

"Господи, бедный ребенок 😢, какое будущее у него, конечно, мы все понимаем 😢😢 раша не перестает меня удивлять 🤯";

"Это так дико, что аж страшно!!! На этом видео какой-то сюр, параллельная реальность (в худшей своей форме)".

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.