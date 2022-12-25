По центру Херсона було завдано ракетного удару з боку окупантів вдень 24 грудня.

На даний момент відомо про 20 поранених та 8 загиблих. Знамениті артисти прокоментували трагедію, закликаючи визнати Росії країною-терористом.

Тіна Кароль була лаконічною та написала на сірому фоні «Херсон».

Молода дружина Віктора Павлика Катерина також опублікувала пост зі співчуттями всім, хто втратив близьких.

Маша Єфросиніна показала, який виглядає сьогодні для українців перед Різдвом:

«Але Різдво в Україні сьогодні має такий вигляд... Херсон — чергова трагедія» - пише ведуча.

Надя Дорофєєва показала наслідки ракетного удару по місту, фото було представлено на сторінці президента.

Андрій Бідняков також висловив свою думку після обстрілу: «Знову обстріляли Херсон, де ще вчора були "назавжди". Тримайтеся, херсонці».

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно їздив до Херсона сам, поділився окремим постом:

«Російські терористи обстріляли центр Херсона. Декілька людей загинули. Десятки поранених. І рахунок іде на секунди. У день перед Різдвом... Вони горітимуть у пеклі. Але вони мають відповісти і на цьому світі».

Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, додав фото з місця, де постраждали люди та підписав їх емодзі.

Нагадаємо, Нікітюк, Огневич та інші зірки бурхливо відреагували на виступ Вєрки Сердючки.

А ще Politeka повідомляла, що Данилко після анонсу концерту Сердючки у Росії все пояснив .

Також Politeka писала, що Данилко зачепив Горбунова, Нікітюк та інших зірок реакцією на атаку по Києву.