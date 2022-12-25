На даний момент відомо про 20 поранених та 8 загиблих. Знамениті артисти прокоментували трагедію, закликаючи визнати Росії країною-терористом.
Тіна Кароль була лаконічною та написала на сірому фоні «Херсон».
Молода дружина Віктора Павлика Катерина також опублікувала пост зі співчуттями всім, хто втратив близьких.
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Маша Єфросиніна показала, який виглядає сьогодні для українців перед Різдвом:
«Але Різдво в Україні сьогодні має такий вигляд... Херсон — чергова трагедія» - пише ведуча.
Надя Дорофєєва показала наслідки ракетного удару по місту, фото було представлено на сторінці президента.
Андрій Бідняков також висловив свою думку після обстрілу: «Знову обстріляли Херсон, де ще вчора були "назавжди". Тримайтеся, херсонці».
Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який нещодавно їздив до Херсона сам, поділився окремим постом:
«Російські терористи обстріляли центр Херсона. Декілька людей загинули. Десятки поранених. І рахунок іде на секунди. У день перед Різдвом... Вони горітимуть у пеклі. Але вони мають відповісти і на цьому світі».
Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, додав фото з місця, де постраждали люди та підписав їх емодзі.
Нагадаємо, Нікітюк, Огневич та інші зірки бурхливо відреагували на виступ Вєрки Сердючки.
А ще Politeka повідомляла, що Данилко після анонсу концерту Сердючки у Росії все пояснив .
Також Politeka писала, що Данилко зачепив Горбунова, Нікітюк та інших зірок реакцією на атаку по Києву.