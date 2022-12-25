На данный момент известно о 20 раненных и 8 погибших. Знаменитые артисты прокомментировали трагедию, призывая признать рф страной-террористом.
Тина Кароль была лаконичной и написала на сером фоне «Херсон».
Молодая супруга Виктора Павлика Катерина также опубликовала пост с соболезнованиями всем тем, кто потерял близких.
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Маша Ефросинина показала, какой выглядит сегодня для украинцев перед Рождеством:
«Но Рождество в Украине сегодня выглядит так... Херсон — очередная трагедия» - пишет ведущая.
Надя Дорофеева показала последствия ракетного удара по городу, фото были представлены на странице президента.
Андрей Бедняков также выразил свое мнение после обстрела: «Снова обстреляли Херсон, где еще вчера были "навсєгда". Держитесь, херсонцы».
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, что недавно ездил в Херсон сам, поделился отдельным постом:
«Российские террористы обстреляли центр Херсона. Несколько человек погибли. Десятки раненых. И счет идет на секунды. В день перед Рождеством... Они будут гореть в аду. Но они должны ответить и в этом мире».
Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, добавил фото с места, где пострадали люди и подписал их эмодзи.
Напомним, Никитюк, Огневич и другие звезды бурно отреагировали на выступление Верки Сердючки
А еще Politeka сообщала, что Данилко после анонса концерта Сердючки в россии все объяснил
Также Politeka писала, что Данилко зацепил Горбунова, Никитюк и других звезд реакцией на атаку по Киеву