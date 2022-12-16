Андрей Данилко уже отреагировал на эту информацию.

На своей странице в Instagram артист разместил скрин новости, которая появилась в российских СМИ с коротким комментарием: «Вы там что, совсем уже?».

Также Данилко сообщил, что информация о его приезде в россию является фейком. Отметим, что в качестве иллюстрации к новости российские СМИ выбрали фото двойника Верки Сердючки, коих в россии развелось очень много.

В комментариях к посту подписчики Андрея Данилко шутят, что Сердючка может приехать к россиянам, но только в сопровождении ВСУ:

«Едет в сопровождении ЗСУ!», «Ну в Хабаровск так в Хабаровск только на танке!», «на танке вместе с ЗСУ) посылают скрытые сигналы наверное», «Вера, бери Химарс, и едь», «Что они там курят?», «Даже фотка не Верки. Они думают, что очки и помада со звездой – это все замылит глаз… разве что на расстоянии 5 км…», «да не едет, а летит на Байрактаре», «Сначала даст концерт Залужный, а потом будет видно».

Напомним, в одном из своих недавних интервью Данилко рассказал, что украинцы и россияне – абсолютно разные люди.

Так, по словам Данилко, приезжая когда-то в россию, он не чувствовал никакой разницы между людьми однако со временем все изменилось.

«У русских чаще всего "украсть", "позаимствовать". Они же сделали свою Сердючку. Импортозамещение. Какой-то балет, будто остатки Надежды Бабкиной. Такой кошмар. Даже не могут придумать свой образ», - говорил Данилко.

Также сообщалось, что Данилко рассказал, что и почему прячет под кепкой.

Кроме того, Данилко признался, почему долго не разговаривал и что ему довелось пережить в детстве.