Перед святами на вихідні хочеться приготувати щось легке, просте, але дуже смачне.

Тому, щоб не витрачати час на кухні і кілька годин не поратися зі складними стравами, можна вибрати прості рецепти. Одним із таких є рецепт панкейків із корицею, які сподобаються і близьким, і гостям.

Панкейки – це різноманітність млинців, які виходять повітряними та дуже м'якими. Причому класичні панкейки трохи відрізняються від тих, що готуються із корицею.

Які продукти знадобляться для смачних панкейків із додаванням кориці:

240 г пшеничного борошна

4 яйця

220 мл молока

2 ст. ложки цукру

1 щіпка солі

0,2 ч. ложки гашеної соди

мелена кориця

Як приготувати страву:

Спочатку треба розбити яйця, розділивши білок та жовток. Білки прибрати в холодильник, а жовтки вилити в глибокий посуд. Додати до них цукор, корицю та ретельно перемішати без грудочок.

Далі слід додати склянку молока, збити віночків, але не сильно, щоб не було піни.

Після цього необхідно всипати в суміш борошно, не перестаючи помішувати віночком. Додати соду, гашену оцтом. Ще раз перемішати.

Після цього віночком необхідно знову змішати масу до утворення тісто, позбавившись грудочок. За консистенцією маса має нагадувати сметану.

Дістаємо білок і додаємо туди трохи солі, збиваємо в піну міксером. Дуже акуратно втрутити збиті білки в тісто.

На розігріту сковороду з ложкою олії вилити два половники тіста і смажити їх не більше 2 хвилин, потім перевернути і витримати цей час з іншого боку. Млинці повинні бути м'які та рум'яні одночасно.

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