Перед праздниками в выходные хочется приготовить что-то легкое, простое, но очень вкусное.

Поэтому, чтобы не тратить время на кухне и несколько часов не возиться со сложными блюдами, можно выбрать простые рецепты. Одним из таких является рецепт панкейков с корицей, которые понравятся и близким, и гостям.

Панкейки – это разнообразие блинов, которые получаются воздушными и очень мягкими. Причем классические панкейки немного отличаются от тех, что готовятся с корицей.

Какие продукты понадобятся для вкусных панкейков с добавлением корицы:

240 г пшеничной муки

4 яйца

220 мл молока

2 ст. ложки сахара

1 щепотка соли

0,2 ч. ложки гашеной соды

молотая корица

Как приготовить блюдо:

Сначала надо разбить яйца, разделив белок и желток. Белки убрать в холодильник, а желтки вылить в глубокую посуду. Добавить к ним сахар, корицу и тщательно перемешать без комочков.

Далее следует добавить стакан молока, взбить венчиков, но не сильно, чтобы не было пены.

После необходимо всыпать в смесь муку, не переставая помешивать венчиком. Добавить соду, гашеную уксусом. Еще раз перемешать.

После этого венчиком необходимо снова смешать массу до образования тесто, избавившись от комочков. По консистенции масса должна напоминать сметану.

Достаем белок и добавляем туда немного соли, взбиваем миксером в пену. Очень аккуратно вмешать взбитые белки в тесто.

На разогретую сковороду с ложкой масла вылить два половника теста и жарить их не более 2 минут, затем перевернуть и выдержать это время с другой стороны. Блинчики должны быть мягкие и румяные одновременно.

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