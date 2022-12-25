Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко прокоментувала кілька обговорюваних тем за останню добу.

Відома українська телеведуча продовжує щодня публікувати найновіші новини в мережі для українців. Цього разу вона розповіла про трагедію у Херсоні – окупанти жорстоко обстріляли місто (фото 1). Відомо про 10 загиблих та десятки поранених. Також горіло понад 30 машин.

Триває оборона Бахмута, ЗСУ тримають місто під контролем. Про «взяття» сусіднього опитувального окупанти заявляли не один раз, але населений пункт і надалі залишається під нашим контролем.

Знімком дня стало фото, як дівчина тримає руку коханого, який загинув у Бахмуті (фото 3).

У мережі не змогли пройти повз:

«Опитне це вже майже місто, я б сказала околиця Бахмута, Боже допоможи ВСУ! Благослови Боже ЗСУ!; Вічна пам'ять...

Вічна пам'ять 🔥😢; 😢Це неможливо витримати😢😢; Марічко, Ваш посил стосується душі; Боже, допоможи нашим воїнам у Бахмуті! 🤍🙏🏻І всім нашим ВСУ🇺🇦🙏🏻».

У столиці України відбулася акція на підтримку полонених «Азова» (фото 6).

Також українські прикордонники стверджують, що не помічають переміщення техніки чи військових поблизу кордону з Білоруссю.

П'яні російські мобілізовані напали на продавця оптики у Новосибірську (відео 5).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.