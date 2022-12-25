Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко прокомментировала несколько самых обсуждаемых тем за последние сутки.

Известная украинская телеведущая продолжает каждый день публиковать самые обсуждаемые новости в сети для украинцев. В этот раз она рассказала о трагедии в Херсоне – оккупанты жестоко обстреляли город (фото 1). Известно о 10 погибших и десятках раненых. Также горело более 30 машин.

Продолжается оборона Бахмута, ВСУ держат город под контролем. О «взятии» соседнего Опросного оккупанты заявляли не один раз, но населенный пункт и дальше остается под нашим контролем.

Снимком дня стало фото, как девушка держит руку погибшего в Бахмуте любимого (фото 3).

В сети не смогли пройти мимо:

«Опытное это уже почти город, я бы сказала окраина Бахмута, Боже помоги ВСУ!!! Благослови Божье ВСУ!; Вечная память погибшим...

Вечная память 🔥😢; 😢Это невозможно выдержать😢😢; Маричко, Ваш посыл касается души; Боже, помоги нашим воинам в Бахмуте! 🤍🙏🏻И всем нашим ВСУ🇺🇦🙏🏻».

В столице Украины прошла акция в поддержку пленных «Азова» (фото 6).

Также украинские пограничники утверждают, что не замечают перемещения техники или военных вблизи границы с Беларусью.

Пьяные российские мобилизованные напали на продавца оптики в Новосибирске (видео 5).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.