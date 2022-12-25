На своїй сторінці в Інстаграм шеф-кухар розповів не лише про особисті права, а й про те, як важливо зберегти культуру навіть у стравах, які ми їмо. Бути українцем у тому, як ти живеш, кажеш, думаєш, відчуваєш та їси.

«І мій маленький обов'язок – це нагадувати вам, що таке українська їжа. Мені важливо, що стоїть на вашому столі, тому що їжа – це відбиток вашої душі. Потрібно знати її коріння. Можете заради цікавості погуглити історію кожної страви, яку готуватимете на Різдво або на Новий рік. А потім подумати, чи ви хочете, щоб саме ця історія супроводжувала вас» - поділився Клопотенко.

За його словами, пшеницю можна готувати не тільки для куті, адже в цих зернах наша сила та унікальність, можна також робити пшеничники, фарширувати пшеницею курку, додавати в суп та вареники, салати, сніданок.

«Як же важко жити в пшеничній країні і мати нестерпність глютена 😅🌾; Виглядає дуже смачно, але м'ясо вже зможу з'їсти після православного Різдва;

Дякую за рецепти, кутя за вашим рецептом-смачність; обов'язково додам пшеницю в меню нашої сім'ї;

Дуже круто та сучасно виглядають страви з пшениці у Вашому баченні; Бачу буряки 😋 як же я люблю буряк» - відповідають також у мережі.

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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