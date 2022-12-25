На своей странице в Инстаграм шеф-повар рассказал не только о личных правах, но и о том, как важно сохранить культуру даже в блюдах, которые мы едим. Быть украинцем в том, как ты живешь, говоришь, думаешь, чувствуешь и ешь.

«И мой маленький долг – это напоминать вам, что такое украинская еда. Мне важно, что стоит на вашем столе, потому что еда – это отпечаток вашей души. Надо знать ее корни. Можете ради любопытства погуглить историю каждого блюда, которое будете готовить на Рождество или на Новый год. А потом подумать, хотите ли вы, чтобы именно эта история сопровождала вас» - поделился Клопотенко.

По его словам, пшеницу можно готовить не только для кутьи, ведь в этих зернах наша сила и уникальность, можно также делать пшеничники, фаршировать пшеницей курицу, добавлять в суп и в вареники, в салаты, на завтрак.

«Как же тяжело жить в пшеничной стране и иметь непереносимость глютена 😅🌾; Выглядит очень вкусно, но мясо я уже смогу съесть после православного Рождества;

Спасибо за рецепты, кутья по вашему рецепту-вкусность; обязательно добавлю пшеницу в меню нашей семьи😍;

Очень круто и современно выглядят блюда из пшеницы в Вашем видении❤️; Вижу свеклу😋 как же я люблю свеклу» - отвечают также в сети.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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