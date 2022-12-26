Відома співачка Злата Огневич заговорила про важливість лікування та закликала допомогти в Інстаграм.

Популярна українська співачка Злата Огневич займається допомогою для ЗСУ з 24 лютого, також вона допомагає багатьом фондам. На цей раз артистка сама попросила допомоги, звертаючи увагу на серйозність хвороби.

Для звернення артистка також опублікувала в Інстаграм дитячі фото, де їй лише 4 роки і сама безтурботна «сніжинка».

«Дитиною я багато мріяла і щиро вірила у дива, особливо у передріздвяний час. Я вже давно зросла, але вірю у магію зимових свят. А ще переконана, що дитячі мрії мають збуватись.

Я хочу, щоб здійснилася головна МРІЯ дітей, які борються з раком – щоб вони перемогли хворобу. Разом ми можемо допомогти їм у цьому! – пише Злата.

Вона додала, що цього року дітям, які борються із раком, особливо потрібна підтримка кожного.

У мережі відреагували на прохання про допомогу від Злати:

Дякую, що несеш добро в суспільство ❤️🙌 Разом ми сила. А ти дуже мила)) 💫 Нехай усі мрії не тільки діточок, а й ваші усі мрії збудуться!;

Дякую вам за те, що ви є і за те, що завжди і всюди поруч!; Ангел❤️Малюк😍; треба продовжувати допомогу».

Нагадаємо, "Шикарний дует": Полякова і Пивоваров заспівали наживо на одній сцені україномовний хіт.

Як повідомляла Politeka, "У цей момент усвідомила…": учасниця Нацвідбору Jerry Heil здивувала одкровенням під час концерту.

Також Politeka писала, що "У коханні можна зізнаватися?": Квіткова з "Холостяка" захопила жіночністю у новій фотосесії.