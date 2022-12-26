Популярная украинская певица Злата Огневич занимается помощью для ВСУ с 24-го февраля, также она помогает многим фондам. В этот раз артистка сама попросила помощи, обращая внимание на серьезность болезни.
Для обращения артистка также опубликовала в Инстаграм детские фото, где ей всего 4 года и сама она беззаботная «снежинка».
«Ребенком я много мечтала и искренне верила в чудеса, особенно в предрождественское время. Я уже давно выросла, но верю в магию зимних праздников. А еще убеждена, что детские мечты должны сбываться.
Я хочу, чтобы осуществилась главная МЕЧТА детей, борющихся с раком – чтобы они победили болезнь. Вместе мы можем помочь им в этом!» - пишет Злата.
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Она добавила, что в этом году детям, которые борются с раком, особенно нужна поддержка каждого.
В сети отреагировали на просьбы о помощи от Златы:
Спасибо, что несешь добро в общество ❤️🙌 Вместе мы сила. А ты очень милая))💫Пусть все мечты не только детишек, но и ваши все мечты сбудутся!;
Благодарю вас за то что вы есть и за то что всегда и всюду рядом!; Ангел❤️Малыш😍; надо продолжать помощь».
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