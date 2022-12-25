Ганна Саліванчук є популярною українською актрисою. Вона вже довгий час живе у шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим та виховує двох синів. Нерідко Саліванчук ділиться корисними рецептами, розповідає про себе, сім'ю та про їхній побут.
25 грудня римо-католики святкують Різдво Христове. А віруючі східного обряду моляться до Спиридона Триміфунтського. Ганна також нагадала, що в Україні цього дня – 305 доба від дня повномасштабного вторгнення окупантів.
«Для нас щастя зараз-це - є світло, вода, опалення і віра в те, що зовсім швидкого ПЕРЕМОГА, а вона дійсно скоро віримо в дива 🙏🏻 бо вони дійсно існують, ви ж бачите діти вірять у Діда Мороза, який приносить їм подарунки, у Святого Миколая, в зубну фею і все працює 🤣🙏🏻 і ми якщо віритимемо-то все збудеться» - написала Ганна.
Артистка побажала всім українцям чарівної казки, мирних днів та щасливого годинника разом з близькими, а також великого кохання.
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У мережі оцінили також і самі сімейні образи Саліванчук із синами:
«А інші костюми можна придумати?; Яка чудова українська родина!; А де ваш чоловік?
Різдво починається у серці; Дякую, і тебе також вітаю зі святом Різдва Христового; Ви молодець. захоплююсь вами.. Щастя, здоров'я вам та вашій родині».
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.