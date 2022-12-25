Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой. Она уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым и воспитывает двоих сыновей. Нередко Саливанчук делится полезными рецептами, рассказывает о себе, семье и об их быте.
25 декабря, римо-католики празднуют Рождество Христово. Верующие же восточного обряда молятся к Спиридону Тримифунтскому. Анна также напомнила, что в Украине в этот день – 305 сутки со дня полномасштабного вторжения оккупантов.
«Для нас счастье сейчас-это - есть свет, вода, отопление и вера в то что совсем скорого ПОБЕДА, а она действительно скоро🙏🏻 Верим в чудеса 🙏🏻 ибо они действительно существуют, вы же видите дети верят в Деда Мороза, который приносит им подарки, у Святого Николая, в зубную фею и все работает 🤣🙏🏻 и мы если будем верить- то все сбудется» - написала Анна.
Артистка пожелала всем украинцам волшебной сказки, мирных дней и счастливых часов вместе с близкими, а также большой любви.
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В сети оценили также и сами семейные образы Саливанчук с сыновьями:
«А другие костюмчики можно придумать?; Какая замечательная украинская семья!; А где ваш мужчина?
Рождество начинается в сердце; Спасибо, и тебя также поздравляю с праздником Рождества Христова; Вы молодец. восхищаюсь вами.. Счастье, здоровье вам и вашей семье».
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.