Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой. Она уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым и воспитывает двоих сыновей. Нередко Саливанчук делится полезными рецептами, рассказывает о себе, семье и об их быте.

25 декабря, римо-католики празднуют Рождество Христово. Верующие же восточного обряда молятся к Спиридону Тримифунтскому. Анна также напомнила, что в Украине в этот день – 305 сутки со дня полномасштабного вторжения оккупантов.

«Для нас счастье сейчас-это - есть свет, вода, отопление и вера в то что совсем скорого ПОБЕДА, а она действительно скоро🙏🏻 Верим в чудеса 🙏🏻 ибо они действительно существуют, вы же видите дети верят в Деда Мороза, который приносит им подарки, у Святого Николая, в зубную фею и все работает 🤣🙏🏻 и мы если будем верить- то все сбудется» - написала Анна.

Артистка пожелала всем украинцам волшебной сказки, мирных дней и счастливых часов вместе с близкими, а также большой любви.

В сети оценили также и сами семейные образы Саливанчук с сыновьями:

«А другие костюмчики можно придумать?; Какая замечательная украинская семья!; А где ваш мужчина?

Рождество начинается в сердце; Спасибо, и тебя также поздравляю с праздником Рождества Христова; Вы молодец. восхищаюсь вами.. Счастье, здоровье вам и вашей семье».

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.