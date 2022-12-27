Відомий комік Юрій Великий показав нову пародію на Рогозіна, який постраждав під час святкування у донецькому ресторані.

Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на російських політиків та їхній вояк. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на Рогозіна та путіна.

Як відомо, днями стався вибух у ресторані у тимчасово окупованому Донецьку, де голова "Росскомосу" Рогозін відзначав свій день народження. Внаслідок цього інциденту російський чиновник отримав поранення сідниць. У своїй пародії Юрій Великий відіграв два образи – він зобразив телефонну розмову Рогозіна з путнім, а потім Рогозіна ще й із працівників ресторану.

Шанувальники коміка вже неодноразово відзначали його талант до перевтілень у його "героїв", і цього разу не обійшлося без похвали. Відіграв Великий просто чудово, а наприкінці розмови ще й пролунала фраза: "Слава Україні".

"Юрію прямо щастить на події".

"Можливо, Ваш голос використовувати (імітація пуйла) з корисною метою?".

"Двохочковий, це шедевр".

"Кінцівка несподівана".

"Як завжди, вогонь!"

"Штопанний батут".

"Юрію, велике спасибі! Ви, мабуть, і не уявляєте, як ваша робота лікує серця та душі українців".

"Юра як завжди супер".

"Як завжди підняли настрій".

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