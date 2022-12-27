Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на российских политиков и их вояк. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на Рогозина и путина.

Как известно, на днях случился взрыв в ресторане во временно оккупированном Донецке, где глава "Росскомоса" Рогозин отмечал свой день рождения. В результате этого инцидента российский чиновник получил ранение ягодиц. В своей пародии Юрий Великий отыграл два образа – он изобразил телефонный разговор Рогозина с путным, а потом Рогозина еще и с работников ресторана.

Поклонники комика уже не раз отмечали его талант к перевоплощениям в его "героев", и в этот раз не обошлось без похвалы. Отыграл Великий просто отлично, а в конце разговора еще и прозвучала фраза: "Слава Україні".

"Юрию прямо везет на события".

"Может быть, Ваш голос использовать (имитация пуйла) в полезных целях?".

"Двухочковый, это шедевр".

"Концовочка неожиданная".

"Как всегда, огонь!".

"Штопанный батут".

"Юрий, большое спасибо! Вы, вероятно, и не представляете, как ваша работа лечит сердца и души украинцев".

"Юра как всегда супер".

"Как всегда, подняли настроение".

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