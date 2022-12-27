Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка до війни була ведучою шоу "Світське життя", а тепер займається соціальним проектом із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками новинами та подробицями свого життя на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала миле фото та порушила тему новорічних подарунків.

На новій фотографії Катя знята в домашній обстановці, вона поправляє букет у вазі. Перед камерою вона з'явилася у темних штанах та білій футболці, поверх якої накинула в'язану світлу кофту. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Осадча порушила тему доцільності новорічних подарунків під час війни: "Подарунки в наш час. Тішити близьких приємними дрібницями, чи відкладати це до найкращих часів? Цей рік показав нам, що немає більшої цінності ніж життя, здоров’я, мир і найрідніші поруч. Ми перестали шукати цінності в речах, проте незважаючи на це, кожна маленька подарована дрібничка викликає у мене сльози. Яке у вас ставленння до подарунків зараз? Якщо вирішили дарувати, поділіться ідеями, що будете дарувати один одному? Думаю всім треба якесь натхнення перед святами".

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