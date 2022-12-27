Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото и подняла тему новогодних подарков.

На новой фотографии Катя запечатлена в домашней обстановке, она поправляет букет в вазе. Перед камерой она пояивлась в темных брюках и белой футболке, поверх которой накинула вязанную светлую кофту. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Осадчая подняла тему целесообразности новогодних подарков во время войны: "Подарки в наше время. Радовать близких приятными мелочами, или откладывать это до лучших времен? Этот год показал нам, что нет большей ценности, чем жизнь, здоровье, мир и самые родные рядом. Мы перестали искать ценности в вещах, однако, несмотря на это, каждая маленькая подаренная безделушка вызывает у меня слезы. Какое у вас отношение к подаркам сейчас? Если вы решили дарить, поделитесь идеями, что будете дарить друг другу? Думаю, всем нужно какое-то вдохновение перед праздниками".

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