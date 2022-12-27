Відомий кухар та суддя проєкту «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував карати українців, і ось за що.

Так, Хіменес-Браво пропонує покарання за фєерверки до того часу, поки Україна не переможе у війні.

«Давайте введемо кримінальну відповідальність за використання феєрверків до перемоги. Сподіваюсь, ніхто не додумається цим займатись», - висловився Хіменес-Браво на своїй сторінці Інстаграм.

Суддя "Мастер Шеф" підкреслив, що свята потрібні, адже так люди можуть працювати краще, поліпшити свій моральний стан.

«Але, є грань . Люди здригуються навіть коли сміттєвоз відгружає баки під вікнами, а від феєрверків завжди страждали домашні тварини й птахи», - зазначив Ектор.

Багато хто з українців пітримали пропозицію кухаря.

«Згодна на 100% Але впевнена, що хтось таки додумається...», «Підтримую, зараз від кожного шороху здригаєшся. Моя бабуся після війни все життя боялась фієрверків, це їй завжди нагадувало про війну, мені завжди було це дивно, але теперь я сама знаю як це страшно».

«Підтримую на 100%», «Я вважаю що навіть після перемоги феєрверки будуть недоречні. Найшвидшої нам перемоги».

«Якщо хтось і запустить, сподіваюсь від сусідів такого феєрверку отримає, що надовго запам'ятає. Все ж таки сподіваюсь на свідомість».

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Крім того, у багатьох регіонах вже офіційно заборонено використовувати салюти, феєрверки та петарди.

"Думаю, що найближчими днями заборона діятиме по всіх областях. Відповідальність є і навіть за кількома статтями КУпАП. Але давайте будемо більш відповідальними не лише через закон, а ще й через повагу до інших. Багатьох ці петарди чи салюти можуть сильно налякати, як мінімум. Не кажучи вже про все інше. Тому реагуватимемо відповідно", – розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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