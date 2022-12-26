Так, за словами Клопотенка, були часи, коли він не любив українсбку культуру. Але у тому вигляді, в якому йому її показували.

«У моєму дитинстві прояви української культури були некрасивими. Я танцював у шароварах під піаніно злої виховательки, був на весіллі у генделику з багато-їж-багато-пий і відсутністю натяків на культуру, а після похорон не міг дивитися на капусняк. Я виріс з цими травмами і нелюбов’ю до тієї культури, яку мені показали», - розповів Євгеній Клопотенко.

Але, зазначає шеф-кухар, Україну він любить і прагне до того, щоб вона для нього була красивою повністю.

Отже спочатку, каже Клопотенко, він реконструював у своїй свідомості українську їжу, а тепер час зробити те саме з традиціями.

«Я поїхав шукати все, що змінить мої спогади. І от я у Криворівні дивлюся на справжнє Різдво. Наступний мій шлях розпочато. Моє перше Різдво 25.12», - зазначив Клопотенко, показавши себе у традиційному вбранні на тлі гір і ріки.

У свою чергу українці, коментуючи пост Клопотенка, розповідають, як в їхніх родинах відмічали Різдво, зізнають, що і для них справжня Україна та її традиції були невидимі.

«Кожне слово відгукується. На жаль, великий пласт нашої культури втрачено, а традиції нав'язано. З дитинства теж це не подобалося, вірю, що зможемо відродити нашу істинно українську автентичність», «У моїй родині безліч цікавезних різдвяних традицій, у дитячому віці то був просто найкрутіший період року, коли за родинним столом (тато і його брати - всі музиканти) співали коляду, то завжди здавалося, що до космосу чути, як то божественно, як же гарно, що все це нарешті воскресає, відновлюється, ми загово вчимося цінувати, любити і леліяти своє...».

«Євгене, як Вам пасує автентичний український стиль. На новому шляху все вийде, бо нас багато і ми підтримуватимемо один одного у відновленні справжніх традицій Батьківщини!», «Дуже усе добре та красиво, тільки не треба робити те що з нами робили сто років. Україна це не тільки западна, а то ми від одного відходимо , а інше нав'язуємо».

«Це наш обов'язок - відродити наші звичаї та традиції! Популяризувати нашу культуру! Щоб весь світ захоплювався Україною та українцями».

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