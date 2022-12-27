Известный повар и судья проекта «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво предложил наказывать украинцев, и вот за что.

Так, Хименес-Браво предлагает наказание за фейерверки до тех пор, пока Украина не победит в войне.

«Давайте введем уголовную ответственность за использование фейерверков до победы. Надеюсь, никто не додумается этим заниматься», - сказал Хименес-Браво на своей странице Инстаграм.

Судья "Мастер Шеф" подчеркнул, что праздники нужны, ведь так люди могут работать лучше, улучшить свое моральное состояние.

«Но, есть грань. Люди вздрагивают даже, когда мусоровоз отгружает баки под окнами, а от фейерверков всегда страдали домашние животные и птицы», - отметил Эктор.

Многие украинцы подержали предложение шеф-повара.

«Согласна 100% Но уверена, что кто-то додумается...», «Поддерживаю, сейчас от каждого шороха вздрагиваешь. Моя бабушка после войны всю жизнь боялась фейерверков, это ей всегда напоминало о войне, мне всегда было это странно, но теперь я сама знаю, как это страшно».

«Поддерживаю на 100%», «Я считаю, что даже после победы фейерверки будут неуместны. Быстрейшей нам победы».

«Если кто и запустит, надеюсь от соседей такого фейерверка получит, что надолго запомнит. Все-таки надеюсь на сознание».

Напомним, комендантский час в Украине будет действовать и в новогоднюю ночь, а правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

Кроме того, во многих регионах официально запрещено использовать салюты, фейерверки и петарды.

"Думаю, что в ближайшие дни запрет будет действовать по всем областям. Ответственность есть и даже по нескольким статьям КУоАП. Но давайте будем более ответственны не только из-за закона, но и из-за уважения к другим. Многих эти петарды или салюты могут сильно напугать, как минимум . Не говоря уже обо всем остальном. Поэтому будем реагировать соответственно", – рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, известный продюсер рассказал о нынешних заработках украинских звезд.

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