Чим ближче Новий Рік та Різдво, тим частіше українці обговорюють можливе скасування комендантської години на свята.

На сайті Київської міської ради навіть було створено петицію, в якій мешканці столиці просять скасувати комендантську годину у новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня.

«Вважаю що варто відмінити комендантську годину на Новий Рік, так як все одно багато людей буде повертатись від друзів/родичів, далеко не у всіх буде можливість залишитись на ночівлю там де святкували», - йдеться у петиції.

Вже зібрано понад дві тисячі голосів з шести тисяч необхідних.

Однак, судячи з усього, сподівання на відміну комендантської години на Новий Рік марні.

Так, заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко заявив, що комендантську годину на свято, скоріш за все, не відмінять.

«Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде», — сказав він.

А от влада Харківської області розглядає навіть варіант запровадження цілодобової комендантської години на свята, але поки що таких планів немає.

«Ми можемо її (комендантську годину - ред.) продовжити. Зараз розглядається варіант, як було на великодні свята, коли ми запровадили цілодобову комендантську годину... Проте на даний момент не стоїть таке питання", - розповів голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Влада планує залишити комендантську годину без змін, але не виключено, що через можливу зміну військової обстановки рішення буде переглянуто.

Тим часом влада Дніпра та Дінпропетровської області не давали коментарів щодо продовження, скасування чи інших змін щодо тривалості обмежень у Новорічну ніч.

Тому існує вирогідність, що комендантська година і всі інші обмеження залишаться такими, як є зараз. Нагадаємо, у регіоні комендантська година і обмеження діють з 00:00 до 05:00.

Також нагадаємо, що 8 грудня у Кривому Розі та Криворізькому районі було скорочено тривалість обмежень. Тепер комендантська година діє з 23.00 до 05.00.

У Львові та Львівські області також не коментують відміну комендантської години, яка діє з 00:00 до 05:00.

А от влада Рівненської області послаблювати режим комендантської години на новорічну ніч в області не планує.

Наразі комендантська година на Рівненщині діє з 00:00 до 05:00 ранку.

Що ж до ситуації у Вінницькій області, то ще у жовтні голова області Сергій Борзов заявив, що у регіоні змінюють тривалість комендантської години. Сьогодні вона діє з 00:00 до 05:00 ранку, ймовірно, такі обмеження залишатимуться й у новорічну ніч.

У інших регіонах України також поки не оголосили про зміни комендантської години на Новий рік.

Нагадаємо, на території, де запроваджено комендантську годину, забороняється перебування у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях осіб без виданих перепусток, а також рух транспортних засобів.

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