Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео, де показав свою зустріч з дітьми-переселенцями.

Як виявилося, Макс побував у центрі психологічної реабілітації, де зараз перебувають українські діти, які приїхали із фронтових зон. Судячи з кадрів, артист чудово провів час із дітьми, заспівав для них, вручив подарунки, поспілкувався та сфотографувався з ними.

У підписі до публікації Барських розповів про той візит: "Сьогодні я вам розкажу про дитячий центр психологічної реабілітації "Джерело", який надає допомогу українським малюкам різного віку з усіх куточків України. На Різдво мені вдалося познайомитися з 64 маленькими, але вже такими дорослими та незалежними українцями, що наразі перебувають під опікою цього центру. Їм довелося покинути свої домівки в Бахмуті, прифронтових зонах Сумської області та інших територій, що активно потерпають від обстрілів нашого ворога. Дякую @helga_sashina та @our_travelsblog за вашу благородну справу та працю. У нас росте гідне молоде покоління!".

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