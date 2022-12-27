Відомий український дизайнер Андре Тан порадив, яку сукню вдягнути на святкування Нового року, щоб виглядати на мільйон.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр пояснив, як обрати сукню за типом фігури.

Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура — пісочний годинник. Андре Тан наголосив, що головне при виборі сукні під цей тип фігури — зберегти візуальну модель пісочного годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.

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Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура — груша. Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (володарки соковитих форм) у порівнянні до верхньої, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.

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▪️Сукні-сорочки

▪️Класичні сукні «футляр»

Володарки типу фігури "яблуко" мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією. Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура — яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги — must-have для яскравого образу власниць такої фігури.

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Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура — прямокутник. У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Облягаючих моделей по всій довжині слід уникати!

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