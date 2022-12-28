Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, на котором показал свою встречу с детьми-переселенцами.

Как оказалось, Макс побывал в центре психологической реабилитации, где сейчас находятся украинские дети, которые приехали из фронтовых зон. Судя по кадрам, артист отлично провел время с детьми, спел для них, вручил подарки, пообщался и пофотографировался с ними.

В подписи к публикации Барских рассказал об том визите: "Сегодня я вам расскажу о детском центре психологической реабилитации "Джерело", который оказывает помощь украинским малышам всех возрастов со всех уголков Украины. На Рождество мне удалось познакомиться с 64 маленькими, но уже такими взрослыми и независимыми украинцами, которые находятся под опекой этого центра. Им пришлось покинуть свои дома в Бахмуте, прифронтовых зонах Сумской области и других территорий, активно страдающих от обстрелов нашего врага. Спасибо @helga_sashina и @our_travelsblog за ваше благородное дело и труд. У нас растет достойное молодое поколение!".

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