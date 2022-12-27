За словами Михайла Ясинського, у цих артистів не можна просто взяти та забрати шанувальників.

«Все працює інакше. Якщо люди розлюбили певного артиста, це не означає, що вони одразу полюбили іншого. Особливо, коли немає ринку, індустрії. Нема якихось проданих квитків, корпоративів. Все це безглуздо. Все змінилося, коли YouTube, соціальні мережі змінили певні алгоритми. Наразі вже воно не працює – не можна купити лайки, негативні коментарі. Така штука раніше працювала», - пояснив Ясинський в інтерв'ю "Зоряному", додавши, що це було дуже дорого і він не розуміє, навіще було потрібне.

Також Ясинський висловився за те, щоб в Україні не могли виступати російські артисти навіть ті, які за Україну.

«Я за те, щоб вони тут не виступали. Навіть, якщо це якась проукраїнська людина. Якщо українці не можуть себе уявити без якогось Макаревича, нехай їдуть у Чорногорію або ще кудись, де він виступатиме», - пояснив свою позицію Ясинський.

За словами продюсера, українцям потрібно створювати свою потужну незалежну індустрію.

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